MECLİSTE ÖDENEK GÜNDEMİ

Meclis Başkanı İskender Nazlı başkanlığında devam eden toplantıların ilk oturumunda İl Genel Meclis Başkanlığına havale edilen Performans Programı okunup ilgili komisyonlara havale edildi.

İKİNCİ OTURUM

İkinci oturumda ise İl Özel İdaresi 2022 mali yılı yatırım bütçesinde yer alan ödenekler ile yıl içerisinde yapılan ek bütçe, İl Özel İdaresince yapılan borçlanma ve Köy-Des projesi kapsamında gelen ödenekler ile ilçelere ne miktarda ödenek tahsisinin yapıldığı ve yılı içerisinde ne miktarda ödenek sarf edildiği hakkında ki gerekli inceleme Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor Komisyon Başkanı Dursun Tuncer tarafından meclis üyelerine sunuldu.

Raporda sonuç olarak; 2022 mali yılı yatırım programı için genel toplamda bütçe ödeneği olarak 157 milyon 71 bin 477 lira tahsis edilmiş, bu zamana kadar 80 milyon 122 bin 513 lira ödenek harcanmış ve 76 milyon 948 bin 964 lira ödenek kaldığı bildirildi. 2022 mali yılında yüzde 51,01 oranında bütçe harcaması gerçekleştiği ve 2022 mali yılında arta kalan yatırım harcamalarının yılsonuna kadar devam edeceği açıklandı. Sunulan rapor meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Oturumda görüşülen diğer gündem maddesinde Şefaatli ilçesinde bulunan spor tesisleri ile halı sahaların genel durumları hakkında gerekli incelemeler yapılarak Komisyon Başkanı Hüseyin Lale tarafından meclise sunuldu. Sunulan rapor oy birliği ile kabul edildi.

İkinci oturumda son olarak Şefaatli ilçesine bağı köylerde bulunan köy içme suyu şebekesi ile içme suyu depolarının genel durumları hakkında Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonunca yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapor Komisyon Başkanı Ahmet Yılmaz tarafından meclise sunularak oy birliği ile kabul edildi.

ÜÇÜNCÜ OTURUM

İl Genel Meclisi Ekim ayı üçüncü oturumunda 6 ek gündem maddesi ve 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Mecliste görüşülen ek gündem maddeleri:

Sarıkaya ilçesi Yaylagül köyünde güneş enerji santrali yapımı teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyon havalesi, Sarıkaya ilçesi mütevelli heyetinde görev alan üyenin istifası sebebiyle Abdullah Karadaş’ın görev alması, merkez ilçe kilitli parke yapımı için tahsis değişikliği yapılmasının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi, Çekerek ilçesi içme suyu yapımına tahsis değişikliği yapılmasının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi, Sarıkaya Yukarısarıkaya köyünde İmar, Plan tadilatının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi ve Aydıncık ilçesinde kanalizasyon yapımında tahsis değişikliğinin yapılmasının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Görüşülen ilk madde Boğazlıyan ilçesinde İl Özel İdaresine ait bakımevinin fiziki durumu, araç ve ekipmanlar ile ilçede İl Özel İdaresine ait taşınmazların genel durumu hakkında İl Özel İdaresi Komisyonunca hazırlanan rapor Komisyon Başkanı İrfan Coşgun tarafından sunuldu. Sunulan rapor meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

İkinci maddede ise Çandır ilçesi merkezinde ve köylerinde bulunan baraj ve göletlerin ilçeye ne gibi fayda sağladığı, ilçede bulunan gölet ve barajlarda ne çeşit su ürünlerinin yetiştirildiği hakkında Göletler ve Su ürünleri Komisyonunda inceleme yapılarak rapor hazırlandı. Rapor mecliste Komisyon Başkanı Şuayip Yılmaz tarafından sunularak oy birliği ile kabul edildi.

Boğazlıyan ilçesi merkezi ve köylerinde bulunan tarım arazilerinde hangi çeşit tarım ürünü ekiminin yapıldığı, ilçede yetiştirilen meyve çeşitleri, büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği hakkında gerekli inceleme Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonunca yapılarak rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu meclis üyelerine Komisyon Başkanı Şakir Taşdemir sundu. Rapor meclis başkanı ve üyeleri tarafından oy birliği il kabul edildi.

Görüşülen son madde ise; Boğazlıyan ilçesinde 2022 yılı mali yılında mevzi imar planı tevhit ifraz yapılaşmaya izin verilmesiyle köy yerleşik alan sınırı ve tespit hakkındaki gerekli incelemeler İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporda sunuldu. Rapor Komisyon Başkanı Mustafa Gezer tarafından mecliste görüşülerek oy bilirliği ile karara bağlandı. »Rabia Şahin

