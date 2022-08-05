Meclis toplandı

Başkan Celal Köse, Meclis salonunda düzenlenen toplantıda 21’ncisi düzenlenecek Sürmeli Festivali ve devam eden projeler hakkında bilgiler verdi. Koronavirüs salgını nedeniyle iki yıldır düzenlenemeyen Uluslararası Sürmeli Festivali 5 Ağustos tarihinde başlayacak ve 7 Ağustos tarihine kadar Yozgat halkına dolu dolu etkinlikler ve bir çok sanatçının katılımıyla yapılacak.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yaptığı açıklamada; hemşehrilerine birbirinden güzel etkinliklerle festival coşkusu yaşatacaklarını söyledi. »Haber Merkezi
Başkan Celal Köse, Meclis salonunda düzenlenen toplantıda 21’ncisi düzenlenecek Sürmeli Festivali ve devam eden projeler hakkında bilgiler verdi. Koronavirüs salgını nedeniyle iki yıldır düzenlenemeyen Uluslararası Sürmeli Festivali 5 Ağustos tarihinde başlayacak ve 7 Ağustos tarihine kadar Yozgat halkına dolu dolu etkinlikler ve bir çok sanatçının katılımıyla yapılacak.