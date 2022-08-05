Meclis toplandı

Başkan Celal Köse, Meclis salonunda düzenlenen toplantıda 21’ncisi düzenlenecek Sürmeli Festivali ve devam eden projeler hakkında bilgiler verdi. Koronavirüs salgını nedeniyle iki yıldır düzenlenemeyen Uluslararası Sürmeli Festivali 5 Ağustos tarihinde başlayacak ve 7 Ağustos tarihine kadar Yozgat halkına dolu dolu etkinlikler ve bir çok sanatçının katılımıyla yapılacak.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yaptığı açıklamada; hemşehrilerine birbirinden güzel etkinliklerle festival coşkusu yaşatacaklarını söyledi. »Haber Merkezi

