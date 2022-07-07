Meclis toplandı

Belediye meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda 5 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda, Tuzdan Klor Üretme Tesisi geri ödemesi, Belediye Bozok Spor Kulübü başarılı sporcularına ödül verilmesi, hibe kredi alınması, park yapımı ve Selahattin Şenliler isminin verilmesi ile imar tadilatları maddeleri görüşülerek karara varıldı.
»Haber Merkezi
07 Temmuz 2022 Perşembe 02:11
Belediye meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda 5 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda, Tuzdan Klor Üretme Tesisi geri ödemesi, Belediye Bozok Spor Kulübü başarılı sporcularına ödül verilmesi, hibe kredi alınması, park yapımı ve Selahattin Şenliler isminin verilmesi ile imar tadilatları maddeleri görüşülerek karara varıldı.