Meclis toplandı

Mecliste gündemde yer alan iki ayrı madde görüşülerek karar bağlandı.

Meclisteki ilk madde İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Mustafa Gezer tarafından meclise sunuldu. Komisyon başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre, Sarıkaya ilçesine bağlı Yaylagül köyünde tapunun 105 ada, 11 nolu parselinde bulunan taşınmaz üzerine yapımı planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi için hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin sunduğu rapor üzerine 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 32. maddesi hükümlerinin uygulanması komisyonca uygun görülüp sunulan rapor meclis başkanı ve üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Mustafa Gezer tarafından sunulan gündemin ikinci maddesinde ise; Sarıkaya ilçesi Yukarısarıkaya köyünde tapunun 124 ada 139 nolu parsel numaralı taşınmaz üzerinde mülkiyet içerinde kalan Park Alanı ve Çocuk Bahçesinin yine aynı mülkiyet içerinde yer değişikliğine ilişkin dilekçe ve 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planı önerisinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 32. maddeleri hükümlerinin uygulanmasının komisyonca uygun görüldüğü bildirildi. Mecliste sunulan rapor oy birliği ile kabul edildi. »Rabia Şahin