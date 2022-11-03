Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 6
parçalı bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.216,98
ALTIN
1.004,00
DOLAR
18,57
STERLİN
21,26
EURO
18,52

Meclis toplandı

Yozgat İl Genel Meclisi Ekim ayı ikinci meclis toplantısı İskender Nazlı başkanlığında dün gerçekleştirildi. 

03 Kasım 2022 Perşembe 02:11
Meclis toplandı

Mecliste gündemde yer alan iki ayrı madde görüşülerek karar bağlandı. 
Meclisteki ilk madde İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Mustafa Gezer tarafından meclise sunuldu. Komisyon başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre, Sarıkaya ilçesine bağlı Yaylagül köyünde tapunun 105 ada, 11 nolu parselinde bulunan taşınmaz üzerine yapımı planlanan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi için hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin sunduğu rapor üzerine 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 32. maddesi hükümlerinin uygulanması komisyonca uygun görülüp sunulan rapor meclis başkanı ve üyelerince oy birliği ile kabul edildi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Mustafa Gezer tarafından sunulan gündemin ikinci maddesinde ise; Sarıkaya ilçesi Yukarısarıkaya köyünde tapunun 124 ada 139 nolu parsel numaralı taşınmaz üzerinde mülkiyet içerinde kalan Park Alanı ve Çocuk Bahçesinin yine aynı mülkiyet içerinde yer değişikliğine ilişkin dilekçe ve 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planı önerisinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 32. maddeleri hükümlerinin uygulanmasının komisyonca uygun görüldüğü bildirildi. Mecliste sunulan rapor oy birliği ile kabul edildi. »Rabia Şahin

Anahtar Kelimeler:
Meclis Toplandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“HER BAĞIŞ YENİ BİR HAYATTIR”
“HER BAĞIŞ YENİ BİR HAYATTIR”
Vatandaşları dinledi
Vatandaşları dinledi
"Kızılay Haftası" kutlaması
"Kızılay Haftası" kutlaması
Vakıf toplantısı yapıldı
Vakıf toplantısı yapıldı
Kendi ihtiyacını kendi karşılıyor
Kendi ihtiyacını kendi karşılıyor
3 kişi’den 2’si tutuklandı
3 kişi’den 2’si tutuklandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim