Meclis toplandı

Meclis başkanı ve üyeleri gündemdeki “Sıcak su kaplıca tesislerinin (Uyuz hamamı) İl Özel İdaresince belirlenecek sözleşme hükümleri çerçevesinde, ilçe turizmine ve ekonomisine daha fazla katkı sağlaması amacıyla Sarıkaya Belediye Başkanlığınca kurumsal bir şekilde işletilmesi hakkındaki İl Özel İdaresi teklif yazını ve ekleri üzerinde Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi” ve “İlimiz Şefaatli ilçesinde bulunan baraj ve göletlerin ilçeye ne gibi fayda sağladığı baraj ve göletlerde hangi su ürünlerinin yetiştirildiği hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılarak rapor bağlanması ve meclisin bilgisine sunulması hakkındaki önerge üzerinde Göletler ve Su Ürünleri Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi” maddelerini görüşerek karara bağladı.

JEOTERMAL VE SU KAYNAKLARI

Komisyon tarafından yerinde yapılan incelemede ve Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile yapılan görüşmelerde Sarıkaya Kaplıca işletmesi için; kaplıca sezonu ortasında olduğundan mevcut işletmenin mağdur olacağından ve belediyenin işletmeyi açması durumunda belediyeye ek bir bütçe gerekeceğinden dolayı Sarıkaya ilçesindeki kaplıca tesislerinin (Uyuz Hamamı) işletme taleplerinden vazgeçtikleri konusunda karar alındığı bildirildi. Söz konusu işletmenin aynı şartlar da işletme sahibi tarafından işletmeye devam etmesi komisyonca uygun görüldüğü belirtildi. Meclis başkanı ve üyeleri tarafından sunulan rapor oy birliği ile kabul edildi.

GÖLETLER VE SU ÜRÜNLERİ

Mecliste görüşülen diğer madde ile ilgili komisyon tarafından yapılan incelemede; Şefaatli ilçesi sınırları içerisinde iki adet göletin mevcut olduğu, bu göletlerden Kuzayca göletinin Paşaköy köyünün sulama birliğine devredildiği ve göletin 2000 yılında işletmeye açıldığı, göletin 950 hektar alanda sulama alanına sahip olmasına rağmen gölette fazla su toplanamadığından sulama yapılamamakta olduğu bildirildi.

YOZGAT’A GETİRİSİ YOK

Raporun devamında ise; Kumkuyu göletinin 2018 yılında işletmeye açılmış olup, Esenli köyü sulama birliğine devredildiği, 267 hektar alanda sulama kapasitesine sahip gölette bu sene itibariyle sulama işleminin yapıldığı, ancak mevsim şartları ve gerekse Yozgat’taki yağış oranı göz önünde bulundurulduğunda belli bir kesimde ve belli zamanlarda sulama yapıldığı, diğer yandan söz konusu Kuzayca ve Kumkuyu göletlerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü su ürünleri servisince göletlere sazan ve tatlı su levreği balıklarının bırakıldığı ve zamanla büyüyen balıkların olta balıkçılığında vatandaşlarca avlanma yapıldığı, balıkçılık açısından Yozgat’a çok önemli bir getiri sağlamadığı, Şefaatli ilçesinin bazı köylerinin Gelingüllü barajı ve kanalının suyundan faydalandığı gerek yerinde yapılan incelemeler ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşıldığı komisyonca ifade edildi. Meclis başkanı ve üyeleri tarafından komisyonca sunulan önerge oy çokluğu ile kabul edildi. »Rabia Şahin