Meclis devam ediyor

Gerçekleşen Eylül ayı 3’üncü ve 4’ncü bileşim toplantılarında gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Gündemde yer alan maddelerin görüşüldüğü toplantılar öncesi yazılı önergeler meclis başkanlığına sunuldu. Yapılan görüşmeler sonrasında önergelerin çeşitli komisyonlara havalesi oy birliği ile kabul edildi.

YETKİLİLERDEN BİLGİ ALINDI

Kadışehri ilçesinde bulunan ilköğretim kurumlarına bağlı okulların genel durumları hakkında gerekli araştırma yapılarak rapor bağlanması hakkında ki görüşler Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca mecliste sunuldu.

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Ekrem İlker yapılan incelemeler neticesinde mecliste yaptığı açıklamada, “İlçeye bağlı Halıköy İlkokul İmam Hatip ortaokulu binasının dış cephe ve sınıflarının boya badana işlerinin yapıldığı, Gümüşsu Ortaokulu binasının iç ve dış cephe binalarının boya badana işleri ile ve kalorifer peteklerinin bakımlarının yapıldığı, Şehit Yasin Yoldaş ortaokulu binasının iç ve dış cephe binalarının boya badana işleri okul bahçe duvarı ve kütüphane binasına raf sistemlerinin yapıldığı, Şehit Nuri Çelik ortaokulu binasının iç ve dış cephe binalarının boya badana işleri ve küçük çaplı bakım onarımlarının yapıldığı, Ahmet Yesevi İlkokulu binasının iç ve dış cephe binalarının boya badana işleri ile okul lavabolarının yapıldığı, Şehit Adem Canpolat Ortaokulu binasının koridor ve sınıflarının boya badana işleri, öğretmen dolapları ile genel olarak bakım onarımlarının yapıldığı, Kadışehri Anaokulu binasının iç ve dış cephe binalarının boya badana, elektrik bakım onarımları ile kamera sistemlerinin yapıldığı, Yavuhasan Ortaokulu binasının genel olarak bakım onarıma alındığı sıra masaların boyandığı, iç ve dış cephe binalarının boya badana işlerinin yapıldığı komisyonumuz tarafından yetkililerden alınan bilgilerdendir.” diye konuştu.

İSKAN İZNİ DÜZENLENDİ

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce, Kadışehri ilçesinde 2021 yılı ve 2022 mali yılından günümüze kadar yapılan mevzi imar planı, tevhit, ifraz, yapılaşmaya izin ve köy yerleşik alan sınır tespiti hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor meclise sunuldu.

Komisyon Başkanı Mustafa Gezer tarafından sunulan raporda “Kadışehri ilçesinde İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü olarak 2021 yılı içerisinde yedi adet ifraz, altı adet hisseli satış, üç adet irtifak hakkı, kırk beş adet köy yerleşim alanı içerisinde yapım izni ve on sekiz adet oturma iskan izni düzenlenmiştir. 2022 mali yılında ise altı adet ifraz, üç adet irtifak hakkı, on beş adet köy yerleşik alanı içerisinde yapım izni ve on iki adet de iskan izin belgesin düzenlendiği, yine 2021 ve 2022 mali yılları içerinse adı geçen müdürlüğe sevk edilen yazışmalara cevap verildiği, ifraz tevhit, kullanım izini ve Köy Yerleşik alanlarının incelenmesi ve sonuca bağlanması için çalışmaların yılı içerisinde yapıldığı komisyonumuzca tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

AŞILAMA YAPILMALI

Aydıncık ilçesi ve köylerinde bulunan tarım arazilerinde hangi tarım ürünlerinin ekiminin yapıldığı, yetiştirilen meyve çeşitleri ile büyük ve küçükbaş hayvancılığın ne durumda olduğu hakkında rapor Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanarak sunuldu.

Komisyon Başkanı Şakir Taşdemir, mecliste sunduğu raporda şu bilgileri aktardı: “Aydıncık ilçesi 385 km2 alana sahip olup, deniz seviyesinden 700 metre yüksekliğe olan topraklarının yüzde 51‘tarım, yüzde 23’ü orman, yüzde 22’si çayırlık ve mera alanından oluşan bir ilçedir.

İlçe halkının yüzde 90’ı tarım ve hayvancıkla uğraşmaktadır. İlçede sulu tarım bir kısmı halkın kendi imkanları bir kısmında ilçede kurulan sulama kooperatifleri kanallarıyla yapılmaktadır. İlçede 2022 yılı ÇKS kayıtlı çiftçi sayısı bin 248 işletme olup büyük ölçüde kuru soğan ve patates yetiştiriciliği yapılmakta olup buğday, arpa, şeker pancarı fasulye, nohut ve yeşil mercimek üretimi de yapılmaktadır. İlçede hayvancılık konusunda çoğunluğun büyükbaş hayvan varlığının olmasına rağmen, yerli kara sığır ırkının hakim olmasından dolayı ilçe ekonomisine katkı sağlamasında engel olmaktadır. 2022 yılında 7 bin 500 adet büyükbaş hayvan, 6 bin 500 adet küçükbaş hayvan, 99 adet manda, bin 750 adet kanatlı hayvan, 334 adet kayıtlı arı kovanı varlıklarının olduğu görülmüştür. Hayvancılığın geliştirilmesine yönelik ilçede kene ile mücadele, ilkbahar ve sonbahar dönemleri olmak üzere şap aşılaması, kuduz ve veba aşılması, büyükbaş hayvanlarda brucella aşılaması ve çiçek hastalığı aşılaması yapıldığı görülmüştür.”

6 BİN KİLİTLİ PARKE YAPILDI

Toplantıda, İl Özel İdaresi 2022 mali yılı yatırım bütçesinden kat asfalt kaplama, BSK, yama ve köy yollarında yapılan bakım ve onarımlar hakkında Köye Yönelik Hizmetler Komisyonunca hazırlanan rapor okundu.

Komisyon raporunu okuyan Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu Başkan Vekili Abdulbaki Karataş, “İl Özel İdaresi 2022 yılı yatırım programı dahilinde ilçeye bağlı Hanözü köyü ile Zile Bağlantı yolu arasında 6.4 km 2’nci kat asfalt yapımı 265 bin 500 lira bedelle tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Kilitli parke yapım için gönderilen 1 ek ödenek ile Yavuhasan köyüne 740 metre, Yelten Köyüne bin 79 metre, Elmalıütüğü köyüne 850 metre, Kemallı köyüne 849 metre, Örencik köyüne bin 820 metre ve Aşağı Kızılöz köyüne 728 metre kilitli parke yapım işi tamamlanmıştır” dedi.

ACİL DOKTORUNA İHTİYAÇ VAR

Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Abdulbaki Karataş, Kadışehri ilçesindeki köylerde bulunan sağlık ve sağlık ocaklarının genel durumları, aile toplum sağlığı merkezlerinin son durumu hakkında İl Genel Meclisi üyelerine bilgi verdi.

Karataş, Kadışehri ilçe devlet hastanesi bünyesinde ilçe merkezinde 8 yataklı ilçe hastanesi ile bu hastaneye bağlı Gümişdiğin ve Üçağaç mahallesinde, Halıköy Beldesi ve Kabalı ve Yavuhasan köyleri olmak üzeri toplam 5 sağlık evi bulunduğunu söyledi.

Kadışehri Hastanesinde 75 personel ile hizmet verildiğini belirten Karataş, “2012 yılında aile hekimliği sistemine geçildiği için aile hekimleriyle birlikte ortak hizmet verilmektedir. Hastane bünyesinde 1 başhekim, 1 hastane müdürü, 1 uzman hekim, 6 aile hekimi, 8 hemşire, 3 ebe, 1 çevre sağlığı teknisyeni, 2 sağlık teknikeri, 2 memur, 2 röntgen teknikeri, 2 laboratuvar teknikeri, 1 laboratuvar teknisyeni, 5 acil top teknikeri, 4 acil tıp teknisyeni ve 36 diğer personel olmak üzere toplamda 75 personel ile ilçe halkına hizmet vermektedir. İlçe Devlet Hastanesi acil servisinde acil doktoruna ihtiyaç bulunmakta olup, hastanenin çatısının yeniden yapılması ve binanın boyanması yapılması gerektiği komisyonumuz tarafından tespit edilmiştir” diye konuştu. »Rabia Şahin