Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 9
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.281,61
ALTIN
973,15
DOLAR
18,42
STERLİN
20,00
EURO
17,85

Mayıs’ta tamamlanacak

Belediye Başkanı Celal Köse, Millet Bahçesi inşaatının sürdüğünü, 2023 yılı mayıs ayında tamamlanmasının planlandığını söyledi.

25 Eylül 2022 Pazar 02:11
Mayıs’ta tamamlanacak

Yozgat Millet Bahçesi inşaatında incelemede bulunan ve müteahhit firma yetkililerinden bilgi alan Köse, gazetecilere, buranın şehre önemli bir değer katacağını belirtti.
Köse, Millet Bahçesi'nin konum olarak valilik karşısında kentin en güzel yerlerinden birine sahip olduğunu belirterek, "Bu alanda daha önce ikişer katlı konutlar bulunuyordu. 300'e yakın hak sahibiyle anlaşma yaptık. Hak sahiplerine TOKİ tarafından 140 metrekare daire yapılmakta." dedi.
Millet Bahçesi'nin 52 bin metrekare alana inşa edildiğini aktaran Köse, şu bilgileri verdi: "İçinde millet kıraathanesi, halı saha, tenis kortu, basketbol, voleybol sahaları, çocuk oyun alanları, etkinlik alanları, süs havuzları, yürüyüş parkuru, kamelyalar yer alıyor. İnşaatımız hızlı bir şekilde sürüyor. İnşallah 2023 mayıs ayında hizmete açacağız. Burası şehrimize değer katacak. İnsanlarımız rahatlıkla gelip burada vaktini geçirebilecek. Bize destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, Adalet Bakanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
Başkan Köse, şehrin altyapısında da yenileme çalışmalarının başladığını ifade etti.
Kentin altyapısında özellikle su şebekesinde büyük sıkıntı yaşandığını dile getiren Köse, "40-50 yıl önce yapılmış pek çoğu asbestli borulardan oluşan bir altyapımız vardı. Suda kayıp kaçak oranımızla Türkiye'de ilk sıralardayız. Şehrimize verdiğimiz suyun üçte ikisi neredeyse kayıp oluyor. Dolayısıyla biz de Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla bir proje hazırladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız destek oldu. Şu anda 8 mahallemizde çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor." diye konuştu.
Köse altyapıyla birlikte üstyapıyı da yenileyeceklerini anlatarak, şunları kaydetti: "204 kilometre su şebekesinin yanında 60 kilometre de kanalizasyon şebekesini yenileyeceğiz. Altyapıyla birlikte üstyapıyı da yapıyoruz. Yeniden asfalt serimi, kaldırımların yenilenmesi, ışıklandırma, yol çalışmaları, boyama çalışması var. Şehrimizi daha yaşanabilir ve daha şık bir hale getireceğiz." »AA


 

Anahtar Kelimeler:
Mayısta Tamamlanacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şifa kaynağı ‘kuşburnu’
Şifa kaynağı ‘kuşburnu’
Vatandaşları dinledi
Vatandaşları dinledi
Çalışmalar hızlandırıldı
Çalışmalar hızlandırıldı
Tatbikat yapıldı
Tatbikat yapıldı
Polat’tan ziyaret
Polat’tan ziyaret
Erken tanı hayat kurtarır
Erken tanı hayat kurtarır
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim