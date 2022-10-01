Matematik seferberliği

Toplantıda, matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla Milli eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Matematik eğitim platformu matematik.eba.gov.tr sitesi ve içerikleri tanıtıldığı toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, toplantıya katılan tüm öğretmen ve yöneticilere teşekkür etti.

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