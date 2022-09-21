Masterler sezona hazır

Sorgun Masterler ve çeşitli takımlarla maç yapıp sezonun açılısını beklemeyen Yozgatspor Masterler, yeni sezonda Niğde 51 Masterlerin sahasına konuk olacak. Lige Niğde 51 Masterler ile yapacakları maç ile start vereceklerini belirten Yozgatspor Masterler Derneği Başkanı Feridun Karakoç, “Nasip olursa 15 Eylül 2022 Pazar günü Niğde’de Niğde 51 Masterler ile lig maçına start veriyoruz. Yozgatspor Masterler, gruplarında bulunan Kayseri Masterler, Kayseri Genç Masterler, Kayseri Ay Yıldız Masterler, Niğde 51 Masterler, Aksaray Hasandağı Masterlerle mücadele edecek.” dedi. Grubunda ilk ikiye giren takımların play off maçları yapacağını söyleyen Karakoç, Allah’tan sakatsız, kazasız, belasız bir sezon geçirilmesini diledi. »Haber Merkezi