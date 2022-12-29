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MASKE KULLANILMALI!

Kış mevsimi ile birlikte son bir ayda solunum yolu rahatsızlıklarında artış yaşandığını ve birçok hastanın gribal semptomlar şikayetiyle hastaneye geldiğini belirten Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, maske kullanımının önemine dikkat çekti.

29 Aralık 2022 Perşembe 02:25
MASKE KULLANILMALI!

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmeye başlaması ve ani hava değişiklikleri nedeniyle son bir ayda solunum yolu rahatsızlıklarının arttığını belirten Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, son bir ay içerisinde öksürük, balgam, nefes darlığı ve ateşlenme gibi gribal semptomlar şikayetiyle göğüs, kulak burun boğaz ve dahiliye bölümlerinde yoğunluk oluştuğunu söyledi. Covid-19 salgını döneminde insanların sürekli maske kullanıp, temastan kaçınmaları nedeniyle üst solunum ve gribal enfeksiyon hastalıklarının bu kadar sık görülmediğini hatırlatan Kozan, vatandaşların kış mevsiminde de maske kullanıp, yakın temastan kaçınarak enfeksiyon rahatsızlıklarından korunabileceklerini belirtti.
“MASKE KULLANIMINA ÖZEN GÖSTERİN”
Kış mevsiminde maske kullanımının önemine vurgu yapan Kozan, "Son bir ay içerisinde öksürük, balgam, nefes darlığı ve ateşlenme şikayetleriyle gribal semptomlar şikayetleriyle göğüs, kulak burun boğaz ve dahiliye bölümlerimize çok fazla başvuru bulunmaktadır. Bunun için de bizim toplum olarak bazı önlemler almamız gerekiyor. Bunların en başında da maske kullanımı gelmektedir. Maske, toplumdaki bu viral salgınların yayılımını minimum seviyeye düşürmektedir. Bunun bilincinde olması gerekiyor tüm vatandaşlarımızın. Her türlü kalabalık ortama girdiğimizde veya normal hayatımızda maskeye, özellikle bu mevsim geçişleri dönemlerinde çok dikkatli kullanmamız gerekir” dedi.
“TAKVİYE EDİCİ GIDALAR ALIN”
Bu dönemde hijyen konusuna dikkat edip, ek takviye edici gıdalarla da bağışıklık sisteminin güçlendirilebileceğini söyleyen Kozan, “Bağışıklık sistemimiz düşük olduğu vakitlerde bu viral hastalıklar daha uzun ve komplikasyonları yüksek olmaktadır. Bunlar çeşitli otit ve geniz akıntısını arttırmakta, akciğerlere inmekte ve zatürre dediğimiz hastalıklar ortaya çıkmaktadır ve hastaneye yatış oranlarını arttırmaktadır. Bizim hastalarımızdan istediğimiz maske kullanımına, hijyene dikkat etmeleri. İstirahat ve ek takviye edici gıdaları, meyve, sebze gibi gıdalara önem göstermeleri gerekmektedir.” şeklinde konuştu. »İHA

Anahtar Kelimeler:
MASKE KULLANILMALI
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