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Marketlerde denetim

Sorgun Belediyesi, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

08 Aralık 2022 Perşembe 02:11
Marketlerde denetim

Sorgun Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin etiketleriyle kasa fiyatları karşılaştırıldı. Marketlerin işyeri çalışma ruhsatı ile evraklarını da kontrol eden ekipler, ürün gramajı ve tüketim tarihlerini de tek tek inceledi. Ekipler, işletmelere özellikle raf etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyumunun yanı sıra işyeri çalışma ruhsatı konusunda belirlenen kurallara riayet etmelerini isteyerek gerekli uyarılarda bulundu.
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, fahiş fiyatın önüne geçebilmek amacıyla ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetimleri artırdıklarını söyledi. Önceliklerinin toplum sağlığını korumak olduğunu belirten Başkan Ekinci, "İlçemizde gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik fahiş fiyat artışlarına karşı denetimlerimize periyodik olarak devam ediyoruz. Şu ana kadar yapılan denetimlerde bir sıkıntı yaşamadık. Denetimlerimiz devam edecek. Tüm marketler denetlenecek. Ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla, haksız kazanç elde etmek isteyenlere göz açtırmıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenle alışveriş yapabilmeleri ve bu konuda mağduriyet yaşamamalarını sağlamaktır. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz, aldıkları ürünlerin raf ve kasadaki fiyatlarını kontrol etmeleridir. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan hemşerilerimiz, istek ve taleplerini belediyemize ihbarda bulunabilirler" dedi. 
»İHA

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Marketlerde Denetim
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