‘Maketler kalkacak’

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Atatürk Bulvarı girişine festival süresince sergilenmek üzere geçici olarak yerleştirilen 2 maket hakkında açıklama yaptı. Maketlerin festivalin bitimi ile beraber Tabiat Parkı’na 1. SORFEST anısına kalıcı olarak yerleştirileceğinin altını çizen Başkan Ekinci, maketlerden boşalan yerlere ise Türklüğü ve bağımsızlığımızı temsilen daha önce planlandığı gibi iki adet dev Türk Bayrağı yerleştirileceğini belirtti.

11 yıldır “Gurbetçiler Şöleni” olarak Sorgun Belediyesi tarafından yürütülen etkinliklerin bu yıl “SORFEST” adıyla, daha profesyonel bir şekilde ve daha geniş kitlelere ulaşılarak yapılması hedeflendiğini ifade eden Ekinci, “Bu kapsamda birtakım etkinlikler yürütülürken, topluma mal olmuş pek çok sanatçının iştiraki ilçemize misafir akışı sağlayacak ve şehrimizin tanıtımına imkân oluşturacaktır. Bu bakımdan yapılan tanıtım ve PİAR çalışmaları arasında 1. SORFEST anısına iki adet maket Atatürk Bulvarı girişine festival süresince sergilenmek üzere geçici olarak yerleştirilmiştir. Bu maketler festivalin bitimi ile beraber Tabiat Parkı’na 1. SORFEST anısına kalıcı olarak yerleştirilecektir. Maketlerden boşalan yerlere ise Türklüğü ve bağımsızlığımızı temsilen daha önce planlandığı gibi iki adet dev Türk Bayrağı yerleştirilecektir.

Bilinmesini İsteriz ki; bu maketler ayrımcılığa veya ötekileştirmeye sebep olacak semboller değildir.

Bozkurt işareti mensubu olmaktan gurur duyduğum Ülkücü Hareket ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Türklüğü ve hürriyeti temsilen kullanılan nişanedir. Rabia Selamı ise Cumhur Başkanımız tarafından kullanılan Tek Devlet, Tek Millet, Tek Vatan ve Tek Bayrak olarak tarif edilip tanımlanan hürriyet nişanesidir. Cumhur İttifakı’nın Sorgunumuza sunduğumuz hizmetlere katkısına bir jest olarak ve ülkemizin bağımsızlığına abanmak isteyenlere anlamlı bir mesaj olarak kullandığımız maketleri yaygara ve fitne aracı olarak kullanmak isteyen güruhu dikkate bile almıyoruz. Bu fitneci güruhun çalışmalarımıza gölge düşüremeyeceğinden her zamanki gibi elleri boş döneceğinden eminiz. Bu vesile ile Cumhur İttifakı’nın istikametine bağlılığımızı bir kere daha tekrar ediyor, bu tutumumuzun görevimizde adaletsizlik sonucu doğuracak bir yaklaşım oluşturmayacağını temin ediyoruz” dedi. »Haber Merkezi

