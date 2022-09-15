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Mahkeme kazanıldı

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, 9 kısım arsa satışlarına yönelik açılan davada, Yerköy Belediyesi meclis kararının; olağanüstü toplantı yapılarak karar aldığı, meclis üyelerine yazılı çağrı yapılmadığı, hukuka aykırı bulunduğuna yönelik açılan yürütmenin durdurulması ve iptali davasını kazandıklarını söyledi.

15 Eylül 2022 Perşembe 02:11
Mahkeme kazanıldı

Belediye ve şahsı adına bu zaman kadar hiçbir şekilde hukuksuz bir işe imza atmadığını, atmayacağını belirten Başkan Yılmaz, 9 kısım arsa satışının iptali için açılan mahkemenin sonuçlanması üzerine gazetelere açıklamada bulundu.
Yerköy Belediyesinin 9 adet arsa satışı için yapılan yürütmeyi durdurma davasının sonuçlandığını belirten Yılmaz, davayı Yerköy Belediyesinin kazandığını ve karara itiraz sürecinin dolduğunu söyledi.
İhaleye girecek olanların tedirgin edildiğini belirten Yılmaz, şu ifadelerde bulundu: “Yerköy Belediyemiz tarafından satışa çıkarılan 9 adet arsa satışı için açılan yürütmeyi durdurma davasında belediyemiz ilk duruşmada davayı kazanmış olup itiraz süreci de dolmuştur. Satış öncesi yapılan bu itirazın amacı ihaleye girecek olanları tedirgin etmekti. Daha önce 9 arsa satış ihalemizin 4’ünün satışı gerçekleşmiş olup ihaleyi alanlara tapuları teslim edilmiştir. Mahkemenin kararı sonrasında 5 adet arsamızın satış ihalesi 29 Eylül 2022 Perşembe günü tekrardan yapılacaktır. Dava konusu, meclis kararı alınmadan ihale ilanına çıkıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı, ihale ilanından önce meclis kararı alındığı, meclis üyelerinin yasal usule uygun şekilde süresinde ve yazılı olarak toplantıya çağrıldığı, dava konusu meclis kararının ilişkin bulunduğu ihale sürecinin yasal düzenlemelere ve ihale ilkelerine uygun şekilde gerçekleştiği, kamu hizmetlerinin devamı ve gereği gibi yerine getirilmesi dışında bir amacın olmadığı, hukuka uygun olduğu görüldü. Buna göre satışların durdurulması için açılan mahkemeyi Yerköy Belediyesi kazanmıştır.” dedi. 
Satışı yapılan 4 adet arsanın tapularının sahiplerine teslim edildiğini belirten Yılmaz, 5 arsanın satış ihalesinin 29 Eylül 2022 Perşembe günü yapılacağının altını çizdi. 
»Haber Merkezi

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Mahkeme Kazanıldı
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