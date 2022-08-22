Mahalle sakinlerine ziyaret

Ünlü, mahalle ziyaretleri kapsamında Çötelli Mahallesi sakinleri ile bir araya gelip, evlerine misafir oldu. Ziyaretlerinde mahalle sakinlerinin öneri ve taleplerini dinleyenÜnlü, mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini, her zaman Gülşehri bir adım daha ileri taşımak için çalışacağını söyledi. Ünlü, ziyaretleri kapsamında Çötelli Mahallesi sakinlerinden Mustafa Türker’in evine misafir oldu. Çalmadık kapının kalmayacağını belirten Ünlü, “Beldemizde çalmadık kapı bırakmayacağız. Farklı bir hane ziyaret ederek vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinliyoruz. Vatandaşlarımızın düşünceleri bizler için oldukça önemli. Ziyaretlerimizde fikir alış verişi yaparak çalışmalarımızı ona göre yön veriyoruz. Bizim için en önemli şey vatandaşlarımızın istekleridir. Bu günde hane ziyaretleri kapsamında Mustafa amcamızı ziyaret ettik. Kendisi ile yapmış olduğumuz hoş sohbetten dolayı teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

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