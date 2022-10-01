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Mahalle sakinlerine müjde

Yerköy Belediyesi ile yüklenici firma arasında, 100. Yıl ve 60 Evler mahallerinde bulunan sokaklara yapılması planlanan kilitli taş döşeme işi için protokoller imzalandı.

01 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
Mahalle sakinlerine müjde

İhalesinin sonuçlanması sonrası, yüklenici firma yetkilileri ile gerekli protokollerin imzalandığını belirten Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, bir hafta içinde ekipler tarafından çalışmaların başlayacağını müjdeledi. 
Çalışmaların, 100. Yıl Mahallesinden başlayacağını ifade eden Başkan Yılmaz, “İlçemiz 100. Yıl ve 60 Evler mahallelerinde bulunan ana artel yolla, ara cadde ve sokakların yani 102 bin metrekarelik alanın kilitli taş parke çalışmalarının ihalesini geçtiğimizi günlerde yaptık. İhale sonucu ihaleyi kazanan yüklenici firma ile protokollerimizi imzalamış bulunmaktayız. 60 Evler ve 100. Yıl mahallemizde toplam 102 bin metre kare alanın tamamı kilitli taş, yağmur oluğu ve bordür taş döşemesi yapılacaktır. İnanıyoruz ki, hazırlıklarını tamamlayarak başlayacağımız her bir projemizi gerçekleştirdikçe ilçemize ve insanımıza olan vefa borcumuzu ödeyecek ve hayallerimizin şehrini inşa edeceğiz. Şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.
Yılmaz, alt yapı sorunu olan mahallerde de alt yapı sorunlarının çözdükten sonra kilitli taş, yağmur oluğu ve bordür taş döşemesi çalışmalarına başlanacağının altını çizdi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Mahalle Sakinlerine Müjde
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