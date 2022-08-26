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Mahalle Konakları açılışa hazırlanıyor

Yozgat Belediyesi tarafından ‘Her Mahalleye Bir Konak’ projesi kapsamında çalışmalarda sona gelindi. 

26 Ağustos 2022 Cuma 02:11
Mahalle Konakları açılışa hazırlanıyor

Kentin tarihi dokusunu da yansıtacak şekilde inşa edilen mahalle konaklarını halkın hizmetine sunacaklarını belirten Belediye Başkanı Celal Köse, vatandaşların sosyal ve kültürel faaliyetlerini yapılabileceği konaklarda son aşamaya geldiklerini belirtti.
Seçim öncesi vaatleri arasında her mahalleye bir konak projesinin yer aldığını söyleyen Belediye Başkanı Celal Köse, “Bu konakları yaparken mahallede birlik, beraberlik ve bütünleşmesini tesis ederek mahallelinin tüm sosyal ihtiyaçlarını bu konakta gidermek amacındayız. Hem cenazede taziye evi olarak kullanılsın. Hem düğün ve nişan organizasyonu yapılsın ve mahalleli bir araya gelerek toplantılarını burada yapsın. Ramazanda mukabeleler okunsun ve diğer günlerde de bilgilendirme toplantılarını bu konaklarda yapalım istedik.” dedi. 
‘ÇAPANOĞLU KONAKLARINDAN DA ESİNLENDİK’
Konakların her birinin 320 metrekareden oluştuğunu belirten Köse, “Üst kat bayanlarımızın alt katta erkek kardeşlerimizin kullanabileceği bir mekan haline getirdik. Bahçesinde de çocuklarımız için oyun parkları olan ve mahallemize yakışır bir şekilde konaklarımızı inşa ediyoruz. Yozgat tarihi ve kültürel bir kent ve daha önceki belediye başkanlarımız da konaklarımızın tadilat ve onarım yapmışlardı. Biz bu yıl eski 4 tane konağımızın, Kültür Bakanlığı ile ortaklaşa bir proje ile belediye bütçemizle restorasyonlarını yapıp halkımızın hizmetine sunacağız. Bu yıl 8 mahallemizde konaklarımızı inşa etmiş olacağız. Vatandaşlarımız bu konaklarda bütünleşecek. Birlik, beraberlik ve kaynaşmayı kardeşliği burada tesis etmiş olacak. Konaklarımızı tamamen Yozgat mimarisine uygun olarak inşa ettik. Çapanoğlu konaklarından da esinlendik. Burada hem tarihi ihya ediyoruz ve tarihimizi geleceğe taşıyoruz hem de mahalle konaklarımızla da sosyal bir açığı gidermiş oluyoruz.” diye konuştu. 
»Haber Merkezi

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Mahalle Konakları Açılışa Hazırlanıyor
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