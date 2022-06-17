Mahalle konağına devam

Fatih Mahallesinde mahalle halkının sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanması amacıyla yapımına başlanan mahalle konağını inceleyen Belediye Başkanı Köse, yetkililerden konağın son durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Köse, ‘’Fatih Mahallemizde yapımı devam eden Mahalle Konağımızda ki çalışmaları yerinde inceleyerek ekip arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Konağımızın tamamlanması ile birlikte mahalle sakinlerimiz sosyal ve kültürel etkinlik yapabilecekleri bir tesise daha kavuşmuş olacaklar. Yozgat Belediyesi olarak vatandaş odaklı çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Mahallelerimize Mahalle konakları yaparak o mahallenin sosyal ve kültürel etkinliklerini yapabilecekleri bir ortam oluşturuyoruz. Bu güne kadar yaptığımız mahalle konaklarına vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor ve sürekli etkinlikler yapılıyor. Fatih Mahallesinde yapımına devam ettiğimiz mahalle konağımız da aynı şekilde olacak. Mahallelimiz bu konağımızda güzel bir şekilde istifade edebilecek’’ dedi.