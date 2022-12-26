

Maçın ilk dakikalarında Talasgücü topu taca bırakıp atağına taç ataşından sonra devam etti. Bozokspor ilk dakikalarından itibaren baskın taraf olmaktan vazgeçmedi. 3’üncü dakikada Bozokspor oyuncusu Soner’in ortası ile topla buluşan Ercan Kuruçay, topu fileler ile buluşturmak isterken Talasgücü kalecisi Mustafa Umut Mete engel oldu. Ercan Kuruçay’ın gol girişimi sonuçsuz oldu. İlerleyen dakikalarda ise serbest vuruşla topu kaleye göndermeye çalışan Bozokspor 12 numaralı oyuncusu İsmail Çetin’in atışı Talasgücü oyuncusu Kadir’in kafasına çarparak taca çıktı. Dakikalar 27’yi gösterdiğinde Bozokspor oyuncusu Semih ataklarına devam ediyor ve kaleye gönderdiği serbest vuruşu az fark ile dışarı çıkıyor. Dakikalar ilerledikçe atakların arttığı ilk yarı sonlanırken iki takımında topu file ile buluşturma çabaları sonuçsuz kaldı. İlk yarı iki takımda gol atamadı ve 0-0 olarak bitti.

İkinci yarının başlaması ile Bozokspor sert ataklarına devam etti. 48’inci dakikada Bozokspor oyuncusu Soner faul atışıyla topu Sergen ile buluşturdu. Bozokspor oyuncusu Sergen gol arayışına geçmeden Talasgücü defansı topu kaleden uzaklaştırıp, orta sahaya yolladı. İlerleyen dakikalarda Bozokspor oyuncusu İsmail orta sahadan aldığı top ile kaleye doğru yönelip, uzaktan serbest vuruş kullandı. İsmail’in vuruşu ile top kaleyi bulamadan auta çıktı. Dakikalar 78’i gösterdiğinde Bozokspor’un kullandığı korner vuruşunu Osman Çağlar’ın müdahalesi ile top fileler ile buluştu ama gol geçerli sayılmadı. Gol atışı sırasında Talasgücü oyuncusuna faul olduğu için gol geçerli sayılmadı. Son dakikaya doğru Talasgücü oyuncusu Ahmet Şahbaz’ın kullandığı serbest vuruş ile takım arkadaşı Osman Buğra Uysal topu fileler ile buluşturdu. Bozokspor mağlup edildi. Talasgücü Belediyespor 1 gol atarak skoru 1-0 yaptı.

