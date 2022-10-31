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Mağlubiyetle sonuçlandı

2022- 2023 Bölgesel Amatör Lig’ de Yozgatspor 1959 Futbol Kulübü, Bozok Sentetik Dış sahada Ankara TKİ spor ile karşılaştı. 

31 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
Mağlubiyetle sonuçlandı

Karşılaşmada ev sahibi olan Yozgatspor 1959 takımı, deplasman takım olan ve Ankara temsilcisi Ankara TKİ spor ile mücadeleye başladı. Sıkı atakların gerçekleştiği bu maçta 28’ inci dakikası Yozgatspor takımının 7 numaralı oyuncusu Hüseyin Akman, ceza sahası içerisinde Ankara TKİ spor defansını çalımladıktan sonra kaleye gönderdiği top kaleciden döndü. Dönen topu 10 numara Levent Kaya tamamladı. Defansa çarparak taca gitti. 30’uncu dakika da gelişen Ankara TKİ spor kontrasında Yozgatspor ceza sahasına gönderilen topa dokunan Gökhan'ın şutu filelerle buluştu. Ancak müsabaka hakemi ofsayt gerekçesiyle gölü iptal etti. İlk yarının ilerleyen dakikalarında sol kanattan Ankara TKİ kullandığı serbest vuruşta Yozgatspor ceza sahasına gönderilen topa iyi yükselen Çağatay Özkan kafa şutu ile topu filelerle buluşturdu ve 1-0 Ankara TKİ spor önde geçti. İlk yarıyı Ankara TKİ 1-0 önde bitirdi. 
İkinci yarının başlaması ile maça devam iki takım 62’ inci dakika da Yozgatspor’ un kullandığı serbest vuruşta 8 numaralı Celal İpek’ in yaptığı ortayı 9 numaralı Özgür Demir’ in şutu üstten auta çıktı. Rekabet ile devam eden maç 75’inci dakika da ani gelişen Ankara TKİ atağında topla buluşan 58 numaralı oyuncusunun ceza sahasına verdiği pasla buluşan 7 numaralı oyuncu gol attı. Maçın son dakikaları skor değişti 2-0 olarak, Ankara TKİ maçı kazandı. İkinci yarının bitmesi ile skor değişmedi ve Ankara TKİ kazandı. »Haber Merkezi

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Mağlubiyetle Sonuçlandı
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