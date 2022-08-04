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‘Mağduriyetin giderilmesi gerekiyor’

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun açıkladığı enflasyon oranının şaşırtıcı olmadığını ancak güven problemi nedeniyle; dar ve sabit gelirli ücretlilerin aldıkları maaş ile çarşı pazardaki fiyatların açıklanan enflasyon rakamlarıyla izahının zor olduğuna dikkat çeken Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, enflasyon canavarının memur ve memur emeklilerinin cebini soyduğunu söyledi.

04 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
‘Mağduriyetin giderilmesi gerekiyor’

TÜİK’in Temmuz ayı enflasyon rakamını yüzde 2,37, yıllık enflasyonu da yüzde 79,60 olarak açıklamasına rağmen hissedilen enflasyonun daha fazla olduğunu, özellikle dar ve sabit gelirli kamu çalışanları tarafından çok iyi bilindiğine dikkat çeken Taşkın, yıllık gıda enflasyonunun yüzde 100’e dayandığını, ulaşımda, sağlıkta, elektrik ve doğalgaz gibi temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışlarının yaşamı daha da zorlaştırdığına vurgu yaparak şu açıklamayı yaptı: “Dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklilerinin maaşlarının cebine girmeden erimesi, fahiş fiyatlar yüzünden beslenememesi, A’dan Z’ye her şeyin fiyatı artarken maaşlara komik zamların yapılması nedeniyle insan onurunun zedelenmesi bizleri üzüyor! Memur ve memur emeklilerinin yüksek enflasyon karşısında ezilmesini istemiyoruz. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Bunun da yolu bellidir: Vergi oranı yüzde 15’de sabitlenmeli, vergi dilimi yükseltilmeli, 2 bin liradan az olmamak üzere refah payı verilmeli, asgari ücret tutarında bayram ikramiyesi verilmeli, enflasyon farkları her ay maaşla birlikte ödenmeli ve acilen eşel mobil sistemine geçilmelidir. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı ve gelir adaletsizliği giderilmelidir.” »Haber Merkezi
 

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Mağduriyetin Giderilmesi Gerekiyor
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