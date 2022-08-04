TÜİK’in Temmuz ayı enflasyon rakamını yüzde 2,37, yıllık enflasyonu da yüzde 79,60 olarak açıklamasına rağmen hissedilen enflasyonun daha fazla olduğunu, özellikle dar ve sabit gelirli kamu çalışanları tarafından çok iyi bilindiğine dikkat çeken Taşkın, yıllık gıda enflasyonunun yüzde 100’e dayandığını, ulaşımda, sağlıkta, elektrik ve doğalgaz gibi temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışlarının yaşamı daha da zorlaştırdığına vurgu yaparak şu açıklamayı yaptı: “Dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklilerinin maaşlarının cebine girmeden erimesi, fahiş fiyatlar yüzünden beslenememesi, A’dan Z’ye her şeyin fiyatı artarken maaşlara komik zamların yapılması nedeniyle insan onurunun zedelenmesi bizleri üzüyor! Memur ve memur emeklilerinin yüksek enflasyon karşısında ezilmesini istemiyoruz. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Bunun da yolu bellidir: Vergi oranı yüzde 15’de sabitlenmeli, vergi dilimi yükseltilmeli, 2 bin liradan az olmamak üzere refah payı verilmeli, asgari ücret tutarında bayram ikramiyesi verilmeli, enflasyon farkları her ay maaşla birlikte ödenmeli ve acilen eşel mobil sistemine geçilmelidir. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı ve gelir adaletsizliği giderilmelidir.” »Haber Merkezi

