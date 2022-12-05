Madenciler gününü kutladı

Madencilerin öneminden bahseden Ekinci, “Bir çocuğun, bir eşin, bir ana babanın, bir ülkenin umudu onların omuzlarında. Dünya Madenciler Günü vesilesiyle madenci kardeşlerimizle bir araya geldik. Madencilerimizin emeği de emaneti de büyük. Yanlarındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

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