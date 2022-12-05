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Madenciler gününü kutladı

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci 4 Aralık Madenciler Günü kapsamında maden ocağı işçileri ile bir araya geldi.

05 Aralık 2022 Pazartesi 02:11
Madenciler gününü kutladı

Madencilerin öneminden bahseden Ekinci, “Bir çocuğun, bir eşin, bir ana babanın, bir ülkenin umudu onların omuzlarında. Dünya Madenciler Günü vesilesiyle madenci kardeşlerimizle bir araya geldik. Madencilerimizin emeği de emaneti de büyük. Yanlarındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz.” dedi. 
»Haber Merkezi
 

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Madenciler Gününü Kutladı
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