Madde kullanımına geçit yok

Edinilen bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 15-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan 8 operasyonda; 1 şahsa 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (SKM), 3 şahsa 2863 SKM ve 11 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan toplam 15 şahsa işlem yapıldı.

Operasyon sonunda 4,88 gr. esrar maddesi, 21,3 gr. Metamfetamin maddesi, 0,46 gr. Kokain maddesi, 1 adet Ruhsatsız Tabanca 1 adet şarjör ve 18 adet fişek, 2 adet Extacy hap maddesi, 99 adet Sentetik Ecza hap maddesi, tarihi eser olarak değerlendirilen 2 adet heykel, zehir madde kullanmak için 1 adet Payp aparatı ele geçirildiği bildirildi. »Haber Merkezi