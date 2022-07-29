Madde kullanımına geçit yok

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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik 8 operasyon düzenlendi.

29 Temmuz 2022 Cuma 02:11
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Edinilen bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 15-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan 8 operasyonda; 1 şahsa 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (SKM), 3 şahsa 2863 SKM ve 11 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan toplam 15 şahsa işlem yapıldı. 
Operasyon sonunda 4,88 gr. esrar maddesi, 21,3 gr. Metamfetamin maddesi, 0,46 gr. Kokain maddesi, 1 adet Ruhsatsız Tabanca 1 adet şarjör ve 18 adet fişek, 2 adet Extacy hap maddesi, 99 adet Sentetik Ecza hap maddesi, tarihi eser olarak değerlendirilen 2 adet heykel, zehir madde kullanmak için 1 adet Payp aparatı ele geçirildiği bildirildi. »Haber Merkezi 

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