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Madde bağımlılığı anlatıldı

içişleri Bakanlığınca Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi çerçevesinde Akdağmadeni’nde madde bağımlılığı hakkında eğitim verildi.

08 Aralık 2022 Perşembe 02:11
Madde bağımlılığı anlatıldı

‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında düzenlenen eğitim programına Kaymakam Fatih Topuz’un yanı sıra, kurum müdürleri, kurum çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara proje kapsamında bilgilendirmelerde bulunuldu. 
İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje ile uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda, anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması hedeflenmektedir. Anneler aracılığıyla, uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve bağımlılık sarmalına yakalanmadan çocuğa müdahale edilmesi amaçlanmaktadır.
Uzmanlar tarafından eğitimler verilerek, anne ve babalara çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları gerektiği belirtildi.
‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ proje ile ilgili bilgilendirmede bulunan Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri, “Bu yaptığımız mücadelede annelere ve ailelere çok iş düşüyor. Bildiğimizi zannettiğimiz birçok şeyi bir uzmanından dinlediğimiz zaman aslında bilmediğimizi öğreniriz. Onun için ilgi göstermemiz lazım. Bu işi sadece güvenlik birimlerimize havale etmememiz lazım.  Komşularımıza, bu işin eğitimini almamış kişileri de mutlaka bu eğitimleri almalarını tavsiye etmemiz gerekmektedir. Bir annenin göreceği bir davranış değişikliği çok daha büyük bir sorunun önüne geçmemizi sağlar. Çünkü bir evladı en iyi tanıyan annedir. Onun için anne-babanın duruşu, tutumu ve söyleyecekleri bizim için çok kıymetlidir. Hepimiz genç olduk hepimizin genç evlatları var.  Gençlerimizi anlamamız ve onları kırmadan, üzmeden hareketlerini takip etmeliyiz” şeklinde uyarılarda bulunuldu. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Madde Bağımlılığı Anlatıldı
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