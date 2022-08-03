Maç yaptılar

Ziyarette öğrenciler ile maç yapan Başkan Yılmaz, sohbet ederek eğlenceli vakit geçirdi. Yılmaz , “Tüm masumiyetleriyle toprak sahada top koşturduğumuz çocukluk günlerimizi bizlere hatırlatan genç futbolcularımıza ve Mehmet Şaşmaz ağabeyime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

»Haber Merkezi