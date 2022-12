Enflasyon oranının yüksek olduğuna değinen Başkan Necip Taşkın, “Dar ve sabit gelirliye yoksulluk sınırının üstünde maaş artışı yapılsın. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının her zaman ki gibi inandırıcı değil. Vatandaşın enflasyonunun farklı olduğunu, bu nedenle dar ve sabit gelirliye yoksulluk sınırının üstünde maaş artışı yapılması gerekli. TÜİK’in Kasım ayı enflasyonunu 2.88, yıllık 84,39 olarak açıklandı. TÜİK’in resmi açıklaması ile çarşı ve pazardaki fiyat artışlarının birbirinden farklı olduğuna dikkat edin. Asgari ücretli, memur ve memur emeklilerinin maaş zamları TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına göre belirleniyor. 2022 yılı ikinci 6 aylık döneme ait 5 aylık enflasyon oranı belli oldu. Resmi açıklamalara göre son 5 aylık enflasyon artış oranı 13.33 oldu. Dar ve sabit gelirli vatandaş fiyatlara yetişemiyor. Geçim sıkıntısı öyle arttı ki sosyal hukuk devleti olmanın gereği olarak memur ve memur emeklisinin elektrik, doğalgaz ve ulaşım giderlerinin yarısını devlet karşılamalıdır. Artık dayanılmaz hale gelen fiyat artışlarının sıkı bir şekilde denetlenmesi gerekmektedir. Enflasyon artışı ülkemiz ve milletimiz için can yakıcı ve endişe vericidir. Çünkü enflasyonun yükselmesi demek alım gücünün daha da düşmesi, cebimizdeki paranın buharlaşması demektir. Hükümet, enflasyona karşı her türlü önlemi almalı ve sıkı mücadele etmelidir. Hükümet, tüm resmi organlarıyla sıkı tasarruf tedbiri uygulamalıdır. Millet olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yoksulluk sınırı 25 bin lirayı bulmuş, enflasyon artışı yaşamı zorlaştırmıştır. Bu durumda vatandaşın sağlıklı yaşayabilmesi mümkün değildir. Hükümet, kamu çalışanlarına ve emeklilerine yoksulluk sınırının üstünde maaş artışı yapmalı ki insan onuruna yakışır şekilde yaşayabilmeleri mümkün olsun.” dedi.

»Haber Merkezi