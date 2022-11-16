LÖSEMİ DEĞİL, İYİLİK BULAŞIR

Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği üyeleri tarafından ziyaret edilen çocuk ile birlikte pasta kesilip çeşitli hediyeler verilerek mutlu bir gün geçirmesi sağlandı.

Dernek Başkanı Pınar Ünal konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneğimizle lösemi hastası çocuklarımızın yanındayız.

Lösemi değil, iyilik bulaşır… Küçük bedenlerin büyük mücadelesinde farkındalık oluşturması açısından Lösemili Çocuklar Haftası’nı önemsiyor, tüm lösemili çocuklarımıza sağlıklı ve mutlu yarınlar diliyoruz.” dedi.

Sağlık Bakanlığı internet sitesinden edinilen bilgilere göre:

Lösemi nedir?

“Lösemiler, normalde farklı tiplerde kan hücrelerine dönüşecek olan hücrelerden köken alan kanserlerdir. Çocukluk çağında en sık görülen kanser türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu (IARC) verilerine göre; 2020 yılında Dünya’da 0-14 yaş Aralığında 67 bin 8 vaka tahmin edilmekte olup, bu haliyle çocukluk çağında görülen tüm kanserlerin üçte birini (yüzde 32,7) oluşturmaktadır. Ülkemizde de dünya ile benzer biçimde tüm çocukluk çağı kanserlerinin üçte birini (yüzde 33,4) lösemiler oluşturmaktadır. Erken evrede teşhis edilen birçok çocukluk çağı kanseri gibi lösemiler de yüksek oranlarda tedavi edilebilmektedir.”

Löseminin belirtileri

“Löseminin belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Kansızlık (anemi), enfeksiyonlara yatkınlık, sık sık hastalanma, yüksek ateş, çeşitli kanamalar (burun kanaması, diş eti kanamaları, cilt altı kanaması gibi), ciltte sık sık çürük oluşumu, kesik oluştuğunda kanamanın güçlükle durdurulması, iştahsızlık, kilo kaybı, dalak ve/veya karaciğerde büyüme, lenf düğümlerinde şişlikler (ciltte ele gelen yumrular), halsizlik, solukluk, çabuk yorulma, çarpıntı, kemik ve eklemlerde ağrılar, şişlik ve hareket kısıtlığı.

Yukarıda sayılan belirtilerden birçoğunun lösemi dışı herhangi başka bir sebepten de kaynaklanabileceği ve aslında bu ihtimalin daha yüksek olduğu unutulmamalıdır. Ancak, anılan belirtilerin var olması halinde bir hekim tarafından kontrol edilerek olası nedenin saptanması ve tedavinin düzenlenmesi önem arz etmektedir.” »Rabia Şahin