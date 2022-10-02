Liste açıklandı

TKDK tarafından IPARD II Programı 11. Başvuru Çağrı Dönemi, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinden 12. Grup desteklenmek üzere seçilen başvurular listesi açıklandı.

TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada; “IPARD II 11.Basvuru çağrı ilanı 12.grupta desteklenmek üzere 3 adet Makina parkları (302-6) tedbirinden 1 adet ise Yenilenebilir enerji yatırımları (302-7) tedbirinden projelerimiz geçmiştir. Yatırımcılarımıza ve Yozgat'ımıza hayırlı olsun. Listeyi görmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz” ifadeleri kullanıldı. »Haber Merkezi

