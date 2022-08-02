Lise inşaatına devam

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, yaptığı açıklamada 24 derslikli Anadolu lisesi çalışmalarının hız kazandığını ifade etti.

İnşaatta membran serimi aşamasına gelindiğini belirten Açıkel, şunları söyledi: “Belediyemizin bütçesinden yapımı devam eden Anadolu lisesini 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilçe halkımızın ve çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Yeni açılacak Anadolu Lisesi ile birlikte ilçemizin eğitimin kalitesinin artması ve çocuklarımızın daha iyi bir şekilde eğitim alabilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

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