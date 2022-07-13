Lezzet Durağı açıldı

Açılışa Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, İdari Ekip, İSS İşletme Müdürü Övünç Zeytinci, İSS çalışanları ve Rönesans çalışanları katıldı.

Açılıştan önce bayramlaşma töreninin yapıldığı programda konuşan Başhekim Kozan, “Biz Şehir Hastanesi olmanın gereği her neyse yapıyoruz ve yapmaya devem edeceğiz. Hastanemizde en iyi şekilde tıbbi tedavi vermenin yanında sosyal projelerimiz ile hastalarımıza en üst düzeyde hizmet vermek için üstün gayret ve çaba gösteriyoruz. Burada açılışını yaptığımız bu hizmetimizle artık hastalarımız, hasta yakınlarımız ve çalışanlarımız mağduriyet yaşamayacak, hastane dışına çıkmadan sıcak yemek yeme imkânına ulaşabilecekler. Projelerimiz sürecek çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi. »Haber Merkezi