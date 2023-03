Leylekler yuvalarına döndü

Uzun yıllardır Aydıngün köyünde elektrik direklerine yaptıkları yuvada yaşayan leyleklerin dönüşü köylüleri sevindirdi.

Köy muhtarı Faik Hoşgeldi, gazetecilere, "Leylekler, tarlalardaki fareleri ve her türlü haşaratı temizliyor. Bu kuşlar her yıl aynı zamanda göç edip, aynı zamanda gelirler. Köylümüz de onları korur." dedi.

Rıdvan Ayan da (80) köye her yıl 15 çift leylek gediğini, 2 ya da 3 yavru yaptıklarını belirtti.

Leyleklere değer verdiklerini belirten Ayan, "Yuvalarına katiyen müdahale etmeyiz, onların gelmesinden hoşnut oluruz." diye konuştu.

Gülhanım Yıldız ise leyleklerin gelişine sevindiklerini söyledi. »AA