Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.031,98
ALTIN
1.211,97
DOLAR
19,05
STERLİN
23,50
EURO
20,51

Leylekler yuvalarına döndü

Yerköy ilçesine bağlı Aydıngün köyünde 15 çift leylek, sonbaharda göç ettikleri ülkelerden yuvalarına döndü.

26 Mart 2023 Pazar 02:40
Leylekler yuvalarına döndü

Uzun yıllardır Aydıngün köyünde elektrik direklerine yaptıkları yuvada yaşayan leyleklerin dönüşü köylüleri sevindirdi.
Köy muhtarı Faik Hoşgeldi, gazetecilere, "Leylekler, tarlalardaki fareleri ve her türlü haşaratı temizliyor. Bu kuşlar her yıl aynı zamanda göç edip, aynı zamanda gelirler. Köylümüz de onları korur." dedi.
Rıdvan Ayan da (80) köye her yıl 15 çift leylek gediğini, 2 ya da 3 yavru yaptıklarını belirtti.
Leyleklere değer verdiklerini belirten Ayan, "Yuvalarına katiyen müdahale etmeyiz, onların gelmesinden hoşnut oluruz." diye konuştu.
Gülhanım Yıldız ise leyleklerin gelişine sevindiklerini söyledi. »AA

Anahtar Kelimeler:
Leylekler Yuvalarına Döndü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç yetenekler yetişiyor
Genç yetenekler yetişiyor
İftarda buluştular
İftarda buluştular
Talepleri dinledi
Talepleri dinledi
Tedbiren kapatıldı
Tedbiren kapatıldı
Son gün 28 Şubat
Son gün 28 Şubat
SULAMA TEHLİKEDE!
SULAMA TEHLİKEDE!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim