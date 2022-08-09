Lavanta kokulu hastane

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, çevre düzeni ve peyzajı ile de gözleri kamaştırıyor. Şu sıralar çiçek açan lavantalar etrafa mis kokular yayarken, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

117 bin metrekare arsa ve 135 bin metrekare toplam inşaat alanına kurulu Yozgat Şehir Hastanesi, Temmuz ve Ağustos aylarında çiçek açan lavanta bitkisiyle ayrı bir güzelliğe bürünerek görüntüsüyle adeta açık hava stüdyosunu andırıyor. Hastane bahçesine gelen ziyaretçiler lavantalar arasında gezinti yaparken hatıra fotoğrafı çekiniyor.

Yozgat Şehir Hastanesi’ne muayene olmak için gelen Sema Özer, “Lavanta kokusu, doğallığı çok güzel. Lavantaların görünüşüne hayran olmamak elde değil. Zaten çok güzel ve konforlu olan hastanenin güzelliğine güzellik katıyor. Emeği geçenlere teşekkür ederiz, ellerine sağlık” dedi.

»Haber Merkezi