Lavanta dağıttı

Lavanta dağıtımında Başhekim Kozan’a, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel ile Destek ve Kalite Müdürümüz Mehmet Gözel eşlik etti. Hastane bahçesinde yetiştirilen lavantalar fedakârca çalışan personellere ve hastalara dağıtıldı.

Kozan, “Bizler burada toplumumuzun sağlığına kavuşabilmesi için büyük bir çaba ve özveriyle çalışıyoruz. Aynı zamanda hastalarımızın ve personellerimizin memnuniyetini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Hastanemiz bahçesinde yetişen lavantaları personellerimizle ve hastalarımızla paylaşmak ve onların yüzünde tebessüm olmak istedik” dedi. »Haber Merkezi

