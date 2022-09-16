Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.363,12
ALTIN
976,76
DOLAR
18,27
STERLİN
21,02
EURO
18,29

Kuyruk sırası TOKi’de

Geçtiğimiz ay bankalar tarafından promosyon ücretlerinin artmasıyla oluşan kuyruk sırası bu sefer TOKİ başvurularının başlaması ile oluştu.

16 Eylül 2022 Cuma 02:11
Kuyruk sırası TOKi’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Yozgat’ta başvurular başladı. Başvuruların başlaması üzerine evraklarını teslim etmek için taleplerin kabul edildiği bankada uzun kuyruklar oluştu. Yozgat merkez ve ilçelerinde e-Devlet üzerinden başvuru imkanı bulamayan vatandaşlar, evraklarını teslim etmek için taleplerin kabul edildiği bankada yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar başvuru formlarıyla birlikte 500 liralık başvuru bedelini yatırmak için banka şubelerine gitti. Sosyal konut için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlardan Kadir Şimşek, projenin çok güzel olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Şimşek, çocuğunun engelli olduğunu belirterek, engelli kontenjanından 3+1 konuta başvuracağını ifade etti.
Nebi Baykurt da projenin fakir, fukara için çok güzel olduğunu belirterek, e-Devlet'ten müracaat yapamadığını, banka önünde de uzun kuyruk oluştuğunu aktardı.
Dursun Çiftçi ise "Projeden memnunuz. Evim yok, inşallah bize de çıkar." dedi. »AA 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Kuyruk Sırası TOKide
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekip kuruluyor
Ekip kuruluyor
Öğrencilerin yanında oldular
Öğrencilerin yanında oldular
‘Problemleri birlikte çözeceğiz’
‘Problemleri birlikte çözeceğiz’
ihtiyaçları karşılıyor
ihtiyaçları karşılıyor
Öğrencilere proje hediyesi
Öğrencilere proje hediyesi
istişarede bulundu
istişarede bulundu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim