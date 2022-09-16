Kuyruk sırası TOKi’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Yozgat’ta başvurular başladı. Başvuruların başlaması üzerine evraklarını teslim etmek için taleplerin kabul edildiği bankada uzun kuyruklar oluştu. Yozgat merkez ve ilçelerinde e-Devlet üzerinden başvuru imkanı bulamayan vatandaşlar, evraklarını teslim etmek için taleplerin kabul edildiği bankada yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar başvuru formlarıyla birlikte 500 liralık başvuru bedelini yatırmak için banka şubelerine gitti. Sosyal konut için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlardan Kadir Şimşek, projenin çok güzel olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Şimşek, çocuğunun engelli olduğunu belirterek, engelli kontenjanından 3+1 konuta başvuracağını ifade etti.

Nebi Baykurt da projenin fakir, fukara için çok güzel olduğunu belirterek, e-Devlet'ten müracaat yapamadığını, banka önünde de uzun kuyruk oluştuğunu aktardı.

Dursun Çiftçi ise "Projeden memnunuz. Evim yok, inşallah bize de çıkar." dedi. »AA

»Haber Merkezi