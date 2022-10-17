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Kutsal topraklar için üretiliyor

Boğazlıyan ilçesinde bakırdan dekoratif ürünler imal eden bir firma, Medine’de Mescid-i Nebevi’deki aydınlatmaların tamamını, Mekke’de ise saray kapıları, korkulukları, duvar ve tavan süslemelerini üreterek kutsal topraklara ihraç ediyor. 

17 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
Kutsal topraklar için üretiliyor

Firma, ayrıca başta ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin banyo küveti ve lavabo ihtiyacını da karşılıyor.
Boğazlıyan ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, dekorasyon ve el sanatları ağırlıklı olmak üzere bakırdan banyo küveti, mutfak ve bahçelere süs eşyaları imal ediyor. Firma, başta kutsal topraklar Mekke ve Medine olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere, Almanya ve Fransa gibi birçok Avrupa ülkesine ürünlerini ihraç ediyor. Ürünlerin büyük ilgi gördüğü ABD ve Avrupa ülkelerinde en çok banyo küveti ve lavabosu, mutfak, bahçe dekorasyon ürünleri, mangal ve sulak gibi ürünler talep ediliyor. Medine’de ise Mescid-i Nebevi’deki aydınlatmaların tamamı, Mekke’de saray kapıları, korkulukları, duvar ve tavan süslemeleri Boğazlıyan ilçesinde üretilerek kutsal topraklara gönderiliyor. İlçe ekonomisine katkıda bulunan firmada 60 işçi çalışıyor.
Fabrika çalışanlarından Mehmet Akbaba, “Bu fabrikada bakır üretiyoruz ve yurt dışına gönderiyoruz. Bakırdan küvetler, saksılar yapıyoruz. Geçimimizi buradan sağlıyoruz. Ürettiğimiz ürünler yurt dışına ihraç oluyor.” dedi.
Firmanın işletme müdürü Adnan Karamıstıkoğlu ise, 2000 yılından itibaren bakır, pirinç ve paslanmaz alüminyumdan 3 bin 500 civarında farklı ürün imal ettiklerini söyleyerek, “Son yıllarda banyo küvetleri, banyo lavaboları, mangallar, sulaklar ve kuş evleri gibi ürünler imal etmekteyiz. İmal ettiğimiz ürünleri başta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya ve Fransa’ya, zaman zaman Uzakdoğu’ya yaptığımız projeler de oluyor. Uzakdoğu’ya, Mekke ve Medine’ye ürünler imal ederek ihracatını gerçekleştirdik. Mescid-i Nebevi alanındaki şemsiyeli sütunların altındaki aydınlatmaların tamamını buradan ihracat etmenin gururunu yaşıyoruz. Mekke’de saray kapıları, korkulukları, duvar süslemeleri, tavan süslemeleri, bunların ihracatını da gerçekleştirdik. Bakır işinde 60 çalışan personelimiz var. Yıllık 80-100 ton civarında bir işleme kapasitemiz var. Sosyal bir vazifeyi yerine getirmiş oluyoruz. Ülke ekonomisine de büyük katkılarımız oluyor. Sonuçta ihracat yapıyoruz. Ülkenin kalkınabilmesi için de ihracatın çok önemli olduğunu biliyoruz.” şeklinde konuştu »İHA

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