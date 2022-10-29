Kutlu olsun!

Aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi olan Cumhuriyet'in ilanının 99. Yıldönümünü, Cumhuriyetin öneminin bilinci ve kurucusuna duyduğumuz saygı ve sevgiyle kutladıklarını belirten Tuygun, “Ulusumuz, Atatürk'ün önderliğinde dünya tarihinde eşine ender rastlanır büyük bir destan yazarak, tüm zorluklara göğüs germesini bilmiş, en değerli varlığımız Cumhuriyeti kurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğünün, Atatürk ilke ve devrimlerinin korunup kollanmasında hepimize görevler düşmektedir. Atatürk'ün izinden yürümeye, Cumhuriyet'i yaşatmaya ant içmiş, ilke ve devrimlerini, çağdaş yaşamı gönülden benimsemiş, Cumhuriyet'in sağladığı kazanımların bilincinde olan eğitim neferleri olarak Atatürk'ün Cumhuriyet'le yaktığı aydınlanma ışığını söndürmeden taşıyacak, demokratik laik Cumhuriyetimizi sonsuza kadar koruyacağız. Büyük Önderimiz Atatürk'ün eşsiz sözlerini bir kez daha anımsatıyoruz: "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz." "Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir... Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur." Bu duygular ve coşkuyla tüm ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz.” dedi.

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