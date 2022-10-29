Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 4
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.878,98
ALTIN
982,72
DOLAR
18,58
STERLİN
21,68
EURO
18,54

Kutlu olsun!

Eğitim İş Sendikası Yozgat İl Temsilcilik Başkanı Sedat Tuygun, Cumhuriyet'in ilanının 99. Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. 

29 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
Kutlu olsun!

Aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi olan Cumhuriyet'in ilanının 99. Yıldönümünü, Cumhuriyetin öneminin bilinci ve kurucusuna duyduğumuz saygı ve sevgiyle kutladıklarını belirten Tuygun, “Ulusumuz, Atatürk'ün önderliğinde dünya tarihinde eşine ender rastlanır büyük bir destan yazarak, tüm zorluklara göğüs germesini bilmiş, en değerli varlığımız Cumhuriyeti kurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğünün, Atatürk ilke ve devrimlerinin korunup kollanmasında hepimize görevler düşmektedir. Atatürk'ün izinden yürümeye, Cumhuriyet'i yaşatmaya ant içmiş, ilke ve devrimlerini, çağdaş yaşamı gönülden benimsemiş, Cumhuriyet'in sağladığı kazanımların bilincinde olan eğitim neferleri olarak Atatürk'ün Cumhuriyet'le yaktığı aydınlanma ışığını söndürmeden taşıyacak, demokratik laik Cumhuriyetimizi sonsuza kadar koruyacağız.  Büyük Önderimiz Atatürk'ün eşsiz sözlerini bir kez daha anımsatıyoruz: "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz." "Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir... Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur." Bu duygular ve coşkuyla tüm ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor,  Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz.” dedi. 
»Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
KUTLU OLSUN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eylem kararı alındı
Eylem kararı alındı
Program düzenlendi
Program düzenlendi
Köylere ziyaret
Köylere ziyaret
Namazda buluştular
Namazda buluştular
imzalar atıldı
imzalar atıldı
Üretime devam
Üretime devam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim