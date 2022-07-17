'Kutlu bir zafer günü'

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolaysıyla Çekerek ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gerçekleşen etkinliklere Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ve vatandaşlar katıldı.

Şehit kabirlerinin ziyaret edilmesi ile başlayan program, 15 Temmuz gazileri ve ailelerinin ziyaret edilmesiyle devam etti. Program kapsamında Kaymakam Güzel ve Belediye Başkanı Çakır, Kent Meydanı'ndaki 15 Temmuz konulu resim sergisini gezdi.

Merkez Caminde şehitler için Mevlid-i Şerif okunması ve okunan Hatim-i Şeriflerin duasının yapıldığı program, Milli Birlik yürüyüşü ile devam etti. Program çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet Kent Meydanı'nda sürdü.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Belediye Başkanı Çakır yaptığı konuşmasında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, milli birlik ve beraberliğimizin kuruluş ruhuyla yeniden inşa edildiği kutlu bir zafer günüdür. FETÖ terör örgütü mensupları, o gece aziz milletimizin sarsılmaz inancı ve destansı direnişiyle karşılaşmıştır. Millet olarak 6 yıl önce yaşadığımız bu hain darbe girişimini, gelecek nesillerin ve dünyanın asla unutmaması için elimizden geleni yapacağız. Bu vesileyle vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyorum" ifadelerine yer verdi. »Haber Merkezi

