Kutlama programı

Program, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü Çelenginin sunulması ile başladı.

Çelenk sunumunun ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü Salon Programı Şehit Beytullah Yeşilay Ortaokulu Konferans Salonu'nda devam etti.

Programa Kaymakam Ali Açıkgöz, Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Protokol Üyeleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Aday Öğretmenlerin Mesleğe Girişi Yeminiyle devam eden salon programı Şehit Öğretmen adlı sinevizyon gösterisi ve Ozan Şehit Necati Binekçi Ortaokulu tarafından hazırlanan ''Öğretmen'' adlı oratoryo gösterisiyle devam etti.

Programda Kaymakam Ali Açıkgöz ve Belediye Başkanı Ahmet Öçal öğretmenlere karanfil takdiminde bulundu. Tebrik ve teşekkürlerin ardından program son buldu. »Haber Merkezi