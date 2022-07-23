Kurumlar ile görüşüldü

AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu ve yönetim kurulu üyeleri bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretleri kapsamında Yurtlu ve yönetim kurulu üyeleri, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’yı, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu’yu, Aile Ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdullah Neşeli’yi ve Sosyal Dayanışma Vakfı Müdürü Zafer Karaca’yı ziyaret etti. Kurum müdürleri ile yapmış oldukları çalışmaları konuşan Yurtlu, fikir alışverişinde bulundu. »Haber Merkezi