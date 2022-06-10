Kurum ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleri ile il merkezinde yapımına başlanılan Büyük Cami çevre düzenlemesi çalışmaları ile yapımı planlanan millet bahçesi çalışmaları başta olmak üzere Yozgat’a yapılan yatırımları değerlendiren Kurum ve Başer, Yozgat üzerine konuştular. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ‘’Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'u ziyaret ettim. Bakanımızla Yozgat’ımızın ve belediyelerimizin talepleri hususunda görüşme yaptık. Yozgat’ımızın taleplerine verdiği destek ve ilgileri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

»İhsan Çelikkaya