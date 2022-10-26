Kurul toplantısına katıldı

Yerel Yönetimler alanında uluslararası çalışmalar yürüten Avrupa Birliği Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin, Strazburg’ta düzenlenen 43. Genel Kurul toplantısına Türkiye Delegasyon üyesi olarak katılan Başkan Ferhat Yılmaz, Avrupa’nın farklı ülkelerinden bir araya gelerek yerel ve bölgesel sorunlarımızın, çözüm önerilerimizin ve projelerimizin farklı bakış açılarından değerlendirildiği toplantıya katıldıklarını söyledi.

Yılmaz, genel kurul öncesi yapmış olduğu açıklamada; “Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler kongresinin Strasburg'ta düzenlemiş olduğu 43. Genel Kurul toplantısı öncesinde, ülkemizi temsilen İzmir, Kocaeli, Ordu, Balıkesir, Karabük ve İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanları ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri ve diğer üyelerden oluşan Türk Heyetimizle birlikte ülkemiz ve bölgemizi ilgilendiren konular başta olmak üzere birçok konu başlığının görüşüldüğü ilk istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantı sonrasında ise Büyük Elçiliğimizi ziyaret ettik.” dedi.

43. Genel Kurul toplantısına Türkiye Delegasyon üyesi olarak, İzmir Büyükşehir, Ordu Büyükşehir, Karabük, İstanbul Büyükçekmece, Kayseri Melikgazi ve Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’da katıldı. »Haber Merkezi