Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 8
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
ALTIN
987,71
DOLAR
18,62
STERLİN
21,36
EURO
18,58

Kurul toplantısına katıldı

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Strazburg’ta düzenlenen Yerel Yönetimler alanında uluslararası çalışmalar yürüten Avrupa Birliği Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresine katıldı.

26 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
Kurul toplantısına katıldı

Yerel Yönetimler alanında uluslararası çalışmalar yürüten Avrupa Birliği Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin, Strazburg’ta düzenlenen 43. Genel Kurul toplantısına Türkiye Delegasyon üyesi olarak katılan Başkan Ferhat Yılmaz, Avrupa’nın farklı ülkelerinden bir araya gelerek yerel ve bölgesel sorunlarımızın, çözüm önerilerimizin ve projelerimizin farklı bakış açılarından değerlendirildiği toplantıya katıldıklarını söyledi.
Yılmaz, genel kurul öncesi yapmış olduğu açıklamada; “Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler kongresinin Strasburg'ta düzenlemiş olduğu 43. Genel Kurul toplantısı öncesinde, ülkemizi temsilen İzmir, Kocaeli, Ordu, Balıkesir, Karabük ve İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanları ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri ve diğer üyelerden oluşan Türk Heyetimizle birlikte ülkemiz ve bölgemizi ilgilendiren konular başta olmak üzere birçok konu başlığının görüşüldüğü ilk istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantı sonrasında ise Büyük Elçiliğimizi ziyaret ettik.” dedi.
43. Genel Kurul toplantısına Türkiye Delegasyon üyesi olarak, İzmir Büyükşehir, Ordu Büyükşehir, Karabük, İstanbul Büyükçekmece, Kayseri Melikgazi ve Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’da katıldı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Kurul Toplantısına Katıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tohumlar toprakla buluştu
Tohumlar toprakla buluştu
Finali Yozgat’ta
Finali Yozgat’ta
Teminat getiriliyor
Teminat getiriliyor
“BENİM KÖYÜM”
“BENİM KÖYÜM”
“Heyecanla bekliyoruz”
“Heyecanla bekliyoruz”
11 kişi yaralandı
11 kişi yaralandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim