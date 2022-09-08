Kurul toplantısı yapıldı

Şehit Beytullah Yeşilyurt İmam Hatip Lisesinden düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, Şube Müdürü Rıza Uslu, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Düzenlenen toplantıda geçen yılın faaliyetleri değerlendirilirken, 2022-2023 yılı eğitim ve öğretim yılı çalışmaları değerlendirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatlarıyla bu yıl ilk defa temel eğitim düzeyindeki okullara verilen okul bazlı bütçeler sayesinde ihtiyaçların hızlıca giderilmesine imkân sağlandığını ifade etti. Öğrenciler için hazırlanan yardımcı kaynak kitapların okulun ilk günü ücretsiz ders kitaplarıyla birlikte öğrencilere ulaştırılmasının çok önemli olduğunu söyleyen Doğan, öğrencilerin yardımcı kaynak kitapları en etkin şekilde kullanmaları ve faydalanmaları için öğretmenlerin gerekli yönlendirmeleri yapmasının önem arz ettiğine değindi. İlçe de ayrılan yatırım bütçesi sayesinde çok sayıda okulda bakım ve onarım çalışmalarının yaz dönemi boyunca başarıyla sürdürüldüğünü ifade eden Doğan, öğrencilerin güvenli ve donanımlı eğitim ortamlarına kavuşturmanın öncelik olduğunu bir kez daha belirtti.

Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Doğan, öğrenciler için fedakârca destek veren öğretmenlere ve okul yöneticilerine teşekkür etti. »Haber Merkezi

