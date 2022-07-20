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Kurul toplandı

Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, gündemdeki maddeler görüşüldü.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
Kurul toplandı

Toplantıya, Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Şenol Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı,  İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, KOSGEB Müdürü Mustafa Işık, Sanayi Ticaret İl Müdürü Mustafa Aktaş,  İşkur Müdürü Taner Yıldız, TSO Başkanı Sinan Çelik ve ilgili birim müdürleri katıldı. Toplantıda, Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün 2022 yılı Ocak- Haziran dönemi faaliyetleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ‘Tarımsal Alandaki Gelişmeler ve İstihdam Olanakları’ konulu sunumu, Engelli ve Eski Hükümlülerin hazırladığı Hibe Projeleri’nin Kurul onayına sunulması, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullardaki alan dal açılması ile ilgili talebinin Kurul onayına sunulması konuları görüşüldü.
İşkur İl Müdürü Taner Yıldız, kurumun faaliyetlerine ilişkin yaptığı sunumda; kayıtlı iş gücünün toplamda 35 Bin 181 olduğunu belirterek bunlardan; erkek sayısının 20 Bin 864, kadın sayısının ise 14 Bin 317 olduğunu ifade etti. Yıldız, kayıtsız işsizlerin ise erkeklerde 8 Bin 725, kadınlar da ise 8 Bin 650 toplamda; 17 Bin 375 olduğunu kaydetti.
»Haber Merkezi
 

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Kurul Toplandı
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