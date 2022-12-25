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“Kuru yemiş esnafından alınır”

Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB) Başkanı Latif altın yılbaşı öncesi vatandaşları uyardı.

25 Aralık 2022 Pazar 02:18
“Kuru yemiş esnafından alınır”

Başkan Altın, zincir marketlerin tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkâr gibi kuru yemişçi esnafını da olumsuz etkilediğini söyledi.
Başkan Altın, “Türkiye’nin dört bir yanını saran, nerede ise her ilçede her mahalle ve sokak aralarında muhakkak şube açan zincir marketler ile metropol şehir ve noktalarda açılan AVM’ler tüm sektörlerdeki esnafımızın ekmeğini böldüğü gibi, kuru yemişçi esnafımızı da olumsuz etkiliyor. Hazır paketli, üretimi aylar öncesinde yapılmış, içerisinde ne olduğunu görmeden bilmeden aldığımız ve üstelik de normalin iki-üç katı fazla fiyatta olan kuru yemiş satıyorlar. Halbuki kuru yemişin en tazesi ve en uygununu istenilen miktarda kuru yemişçi ve bakkal esnafımızdan hem de ürünün tadına bakarak alınır. Yılbaşının yaklaştığı bu günlerde o akşam için hazırlık ve alışveriş yapan vatandaşlarımız boşu boşuna çoğu bayat ve pahalı kuru yemişi büyük marketlerden alarak zarara girip sağlıklarını tehlikeye atmasınlar” diye konuştu.
Kuru yemiş fiyatlarında artış olduğunu ve maliyetlerin arttığının altını çizen Altın, “Çok sevdiğimiz ve sık tükettiğimiz bu ürün grubunda maalesef geçtiğimiz yıla göre bu yıl birçok kuru yemiş ürünlerinde çeşitli oranlarda artış oldu. Dolayısıyla kuru yemişçi esnafımızın da maliyetleri büyük oranda arttı. Fiyatlar artınca talep de azalıyor. Hem yerli üretici hem kuru yemişçi kaybediyor. Yerli üretimin düşmesi ithal ürünlerin artmasına neden oluyor. Ceviz, badem, soslu fıstık gibi birçok kuru yemiş ürünü farklı ülkelerden yüksek oranda ithal ediliyor. İthal ürünleri daha da pahalıya satan büyük marketler yerine kuru yemişçi ve bakkal esnafı tercih edilirse vatandaşlarımız kaliteli kuru yemişe daha kolay ve ucuz ulaşmış olur. Böylece yerli ürün tercih edildiğinde üreticimiz desteklenmiş olur. Yerli üretici ne kadar fazla desteklenirse maliyetlerde o oranda düşmüş olur. Düşen maliyetlerde tüketiciye en iyi şekilde yansıtılır” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Kuru Yemiş Esnafından Alınır
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