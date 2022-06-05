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Kuru peyzaj çalışması

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent Beldesinde, belediye tarafından kuru peyzaj yöntemiyle çevre düzenlemesi gerçekleştiriliyor.

05 Haziran 2022 Pazar 00:55
Kuru peyzaj çalışması

Beldeye estetik görünüm kazandırmak amacıyla harekete geçen Belediye Başkanı Doğan Sungur, cadde ve bulvarlardaki orta refüjler ile meydanlarda su tüketimini azaltmak için ağırlıklı olarak kuru peyzaj uygulamasına yöneliyor. Bu sayede bir yandan su tasarrufu sağlanırken bir yandan da sürücü güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.  Renkli dolomit taşlar ile beldeye yeni bir görünüm kazandırdıklarını belirten Başkan Sungur, “Yapmış olduğumuz çalışmalarımız ile yaşanan kazaların da önüne geçmeyi hedefliyor. Kuru peyzaj uygulamasıyla estetik görünüm kadar büyük oranda tasarruf da sağlanacak. Sınırlı su kaynakları ve küresel iklim değişikliği nedeniyle su tasarrufu sağlayacak uygulamalara öncelik vererek su kaynaklarını daha bilinçli ve verimli şekilde kullanacağız. Hem doğayı korumaya hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz” dedi. 
Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Kuru Peyzaj çalışması
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