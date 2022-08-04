‘Kursların masrafları yardımlarla karşılanıyor’

29 Temmuzda başlayan kermes 7 Ağustos tarihine kadar sürecek. Yapılan kermese vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, ''Sorgun'da üç yatılı hafızlık Kur'an Kursumuz bulunmakta ve 250'ye yakın öğrencimiz ücretsiz eğitim almaktadır. Bu kurslarımızın bütün masrafları Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile vatandaşlarımızdan topladığımız yardımlarla karşılanmaktadır. 8 adet 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursumuz bulunmaktadır ve buralarda da bu sene 800 yavrumuza eğitim vermeyi hedefliyoruz. Bu 4-6 Yaş Grubu kurslarımızın masraflarının da yüzde 25'ini Türkiye Diyanet Vakfı Sorgun Şubesi aracılığı ile vatandaşlarımızın yardımlarıyla İlçe Müftülüğümüz karşılıyor. Yine bu Kur'an Kurslarımızın gıda, ısınma gibi temel ihtiyaçları yanı sıra bazı tadilat ve tamirat işleri için vatandaşlarımızdan yardım toplamak zorunda kalıyoruz.” dedi.

‘DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYORLAR’

Vatandaşların kermesin hazırlanma aşamasına destek verdiklerini ifade eden Kayış, “Bu saydığım ihtiyaçlarımız için görevli arkadaşlarımızla neler yapabileceğimizi düşündük ve Şakir Efendi Meydanında Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen inşaat firmalarının yer aldığı fuarda biz de Sorgun Müftülüğü olarak kermes için katılma kararı aldık. Vatandaşlarımız da sağ olsunlar gerek kermesin hazırlanma aşamasında olsun gerekse de alışveriş konusunda olsun bizlere destek vermeye devam ediyorlar” diye konuştu.

KERMESE DAVET

Kayış açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Buradan sizlerin aracılığı ile tüm esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı 7 ağustos pazar günü bitecek olan kermesimize davet ediyorum. Bizlerden yardımlarını esirgemeyen vatandaşlarımıza ve hizmet eden İmam Hatiplerimize, Müezzin Kayyımlarımıza, Kur'an Kursu hocalarıma ve müftülüğümüz çalışanlarına teşekkür ediyorum.'' »Haber Merkezi

