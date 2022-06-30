Kurslara ziyaret

Eğitim ve öğretime başlayan Yaz Kur’an Kurslarını ziyaret eden Müftü Kayış, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Kayış, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Haydi koş gel, Camiler seninle güzel" adı altında düzenlenen Kur’an Kurslarını ziyaret ederek yetkililerden verilen eğitimler hakkında bilgi aldı.

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