Kurslara ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yazıcı, TOKİ Mevlana İmam Hatip Ortaokulunda devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursunu ziyaret ederek yönetici, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Yozgat genelindeki tüm kurslarda görev alan öğretmenlere ve personellere, kurslara katılan öğrenciler ile öğrencileri kurslara gönderen velilerimize teşekkür eden Yazıcı "Yarınlarımızı emanet ettiğimiz Ülkemizin gençlerine güveniyor ve her zaman onların hizmetindeyiz "dedi. »Haber Merkezi

