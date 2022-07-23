Kurslara ziyaret

Ziyaretleri kapsamından Naciye Afet Şahin 4-6 yaş Kur’an Kursu ve Bilal Şahin Camii yaz kurslarına ziyaret etti. Ziyarette minik kursiyerler ile sohbet eden İl Müftüsü Gülden çocuklara ikramda bulunup kurs görevlilerine yaptıkları hizmetler için teşekkür etti. Ziyarette Gülden’e İl Müftü Yardımcıları Mustafa Balcıoğlu ve Mehmet Akif Karabulut, Şube Müdürü İbrahim Kelli, Vaizler Hacı Mehmet Taşçı, Fatih Özdoğan, Din Hizmetleri Uzmanları Fatih Kılınç, Engin Nazlıoğlu ve Leyla Durmaz eşlik etti.

Gülden, “Camilerimiz başta olmak üzere Kur'an kurslarımız ve Başkanlığımızca uygun görülen mekânlarda açılan yaz Kur'an kurslarında, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere temel dini bilgiler, İslam inanç esasları, ibadetler, ahlaki değerler ve Hz. Peygamberin (s.a.s.) örnek hayatından davranışlar öğretilerek, çocuklarımızın dini ve ahlaki gelişimlerini şekillendirmelerine rehberlik yapılırken, diğer yandan program kapsamında gerçekleştirilen sosyal, kültürel, sportif etkinliklerle de sorumluluk, fedakârlık, yardımlaşma, vatan, millet, bayrak, şehitlik gibi milli ve manevi değerlerin kazandırılması amaçlanmaktadır” dedi. » Haber Merkezi