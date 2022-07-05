Kurslara ziyaret

İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, Yaz Kur'an Kursu eğitimini gören çocukları ziyaret etti. Kayış, çocuklarla yakından ilgilenen ve bir süre muhabbet etti.

İlçelerdeki camilerde Yaz Kur'an Kursularının başladığını aktaran Kayış, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, il ve ilçe müftülüklerimiz olarak her yıl yaz aylarında evlatlarımızın bir taraftan Kur'an-ı Kerim öğrenmesi, diğer taraftan da dini, ahlaki bilgiler ile manevi değerleri kazanması için yaz Kur'an kursları gerçekleştiriyoruz. Bu yaz Kur'an kurslarımız 4-22 yaş aralığındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi kapsıyor. İlçemiz genelindeki bütün camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda yaz kursları düzenliyoruz. Bu vesileyle yaz Kur'an kurslarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu yaz kurslarında görev alan bütün hocalarımıza başarılar diliyorum. Yaz Kur'an kurslarımızda hizmet verdiğimiz çocuklarımıza ve gençlerimize başarılar diliyorum. Ailelerine de çocuklarını bizlere emanet ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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