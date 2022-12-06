Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.957,77
ALTIN
1.062,93
DOLAR
18,64
STERLİN
22,78
EURO
19,61

Kurslara talep yoğun

Sorgun İlçe Müftüsü olarak 2020 yılından itibaren görev yapan Mustafa Kayış, kısa süre önce Ahmet Efendi Mahallesinde yeni bir 4-6 yaş Kur’an Kursunu daha eğitim ve öğretime açtı. 

06 Aralık 2022 Salı 02:11
Kurslara talep yoğun

Kurs sonrası 4 ve 6 yaş çocukların taleplerinden ve memnuniyetlerinden bahseden Müftü Mustafa Kayış, “Elhamdülillah Yaklaşık iki buçuk yıl önce Sorgun İlçe Müftülüğü görevimize başlamıştık. 8 tane 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursu sınıfımız vardı. Bunlar apartman altlarındaki dairelerde ve camilerin altında eğitimlerine devam ediyorlardı. Her mahalleye müstakil binası, oyun odaları, mutfağı, mescidi, toplantı salonu hikâye odaları bahçesi ve sınıflarında gerekli bütün araç gereçleri interneti olan bir Kuran Kursu yaptırmayı hedef olarak kendimize koyduk. İki buçuk yıllık süreçte hayırsever Sorgun halkının yardımlarıyla bir mahallemiz hariç bu hedefimize ulaştık. Şu anda 7 tane 4-6 Yaş Kuran Kursumuz var. Bunların 6 tanesi müstakil bahçesi ve bütün imkânları olan kurslarımız. 33 Sınıfta 488 öğrencimiz var. Bugünleri bizlere nasip eden Rabbimize şükürler olsun. Maddi manevi yardımı olan Halkımıza ve çocuklarını bizlere emanet velilerimize şahsım ve müftülüğüm adına teşekkür ediyorum. Boş olan ve öğrencilerini bekleyen 6 sınıfımız daha vardır. 4-5-6 yaşında çocuğu olan bütün velilerimizin çocuklarını göndererek bu boş sınıfları da doldurmalarını rica ediyorum. Gönderin ki çocuklarımıza İslam'ın Güzel ahlakını, Güzel kitabımız Kur’an-ı Kerim'in okunmasını, Milli ve Manevi değerlerimizi, Görgü Kurallarını, Temel Dini Bilgileri öğretelim. Bu süreçte özellikle bizlere büyük destek veren Faik Ünal, Fuat Meriç, Avni İpek, Nazmiye Taşdemir, İlhami Yıldırım, Yusuf Telli, Adem Kaya, Bekir Yozgat, Mahmut Güzel, Mahir Güzel, Mehmet Kartal, Yusuf Kaya(KAYA Ailesine), Yücel Aksoy(AKSOY Ailesine) İsimli hayırsever kardeşlerime teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmeye çalışan eğitim veren Hocalarımızla ve benimle beraber koşturan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Kurslara Talep Yoğun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KADIN HER YERDE
KADIN HER YERDE
ithalatın önüne geçti
ithalatın önüne geçti
“YASALARA DOKUNMA, UYGULA!”
“YASALARA DOKUNMA, UYGULA!”
incelemelere devam
incelemelere devam
Evlenmek isterken dolandırıldı
Evlenmek isterken dolandırıldı
Tamamlanmak üzere
Tamamlanmak üzere
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim