Kurslara talep yoğun

Kurs sonrası 4 ve 6 yaş çocukların taleplerinden ve memnuniyetlerinden bahseden Müftü Mustafa Kayış, “Elhamdülillah Yaklaşık iki buçuk yıl önce Sorgun İlçe Müftülüğü görevimize başlamıştık. 8 tane 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursu sınıfımız vardı. Bunlar apartman altlarındaki dairelerde ve camilerin altında eğitimlerine devam ediyorlardı. Her mahalleye müstakil binası, oyun odaları, mutfağı, mescidi, toplantı salonu hikâye odaları bahçesi ve sınıflarında gerekli bütün araç gereçleri interneti olan bir Kuran Kursu yaptırmayı hedef olarak kendimize koyduk. İki buçuk yıllık süreçte hayırsever Sorgun halkının yardımlarıyla bir mahallemiz hariç bu hedefimize ulaştık. Şu anda 7 tane 4-6 Yaş Kuran Kursumuz var. Bunların 6 tanesi müstakil bahçesi ve bütün imkânları olan kurslarımız. 33 Sınıfta 488 öğrencimiz var. Bugünleri bizlere nasip eden Rabbimize şükürler olsun. Maddi manevi yardımı olan Halkımıza ve çocuklarını bizlere emanet velilerimize şahsım ve müftülüğüm adına teşekkür ediyorum. Boş olan ve öğrencilerini bekleyen 6 sınıfımız daha vardır. 4-5-6 yaşında çocuğu olan bütün velilerimizin çocuklarını göndererek bu boş sınıfları da doldurmalarını rica ediyorum. Gönderin ki çocuklarımıza İslam'ın Güzel ahlakını, Güzel kitabımız Kur’an-ı Kerim'in okunmasını, Milli ve Manevi değerlerimizi, Görgü Kurallarını, Temel Dini Bilgileri öğretelim. Bu süreçte özellikle bizlere büyük destek veren Faik Ünal, Fuat Meriç, Avni İpek, Nazmiye Taşdemir, İlhami Yıldırım, Yusuf Telli, Adem Kaya, Bekir Yozgat, Mahmut Güzel, Mahir Güzel, Mehmet Kartal, Yusuf Kaya(KAYA Ailesine), Yücel Aksoy(AKSOY Ailesine) İsimli hayırsever kardeşlerime teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmeye çalışan eğitim veren Hocalarımızla ve benimle beraber koşturan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi